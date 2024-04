Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: partenariat pour aider les PME à réduire leurs émissions information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion du 'Jour de la Terre', BT annonce un nouveau partenariat avec le 'UK Business Climate Hub' (UKBCH) dont l'objectif et d'aider les PME britanniques à réduire de moitié leurs émissions de CO2 d'ici 2030.



En atteignant cet objectif, les PME britanniques éviteraient l'émission dans l'atmosphère de quelque 280 millions de tonnes de CO2, indique BT.



Le UKBHF vise ensuite à donner aux PME les moyens d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2050.



Le nouveau partenariat combinera l'expertise de BT dans l'accompagnement de plus d'un million de petites entreprises clientes aux ressources gratuites du UK Business Climate Hub afin d'aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone et leurs factures énergétiques.







Valeurs associées BT GROUP LSE +3.32%