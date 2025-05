BT: la fibre optique déployée à travers le Pays de Galles information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - BT indique que sa filiale Openreach va déployer la fibre optique dans quelque 1800 zones mal desservies du Swansea Bay City Region (une région urbaine du Pays de Galles), à la suite d'un contrat de 9,8 millions de livres sterling signé avec le programme local Digital Infrastructure.



Ce projet permettra de connecter 1533 foyers et entreprises, ainsi que 256 sites supplémentaires, situés principalement en zones rurales des comtés de Pembrokeshire, Swansea, Neath Port Talbot et Carmarthenshire.



Les sites ciblés sont ceux qui disposent actuellement de débits inférieurs à 30 Mbps et qui ne sont couverts ni par d'autres programmes publics ni par des projets privés.



Divisé en six phases, le chantier débutera ce mois-ci avec de premières connexions prévues d'ici décembre 2025 et une livraison complète avant le 31 mars 2027.





Valeurs associées BT GROUP 164,850 GBX LSE +1,57%