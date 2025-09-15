 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BT Group accueille deux administrateurs de Bharti
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 09:45

(Zonebourse.com) - BT Group annonce la nomination de Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, et de Gopal Vittal, vice-président et directeur général de Bharti Airtel, comme administrateurs non indépendants non exécutifs. Ils rejoignent le conseil en tant que représentants désignés de Bharti Televentures UK Limited, filiale de Bharti Global. Sunil Bharti Mittal intègre également le comité des nominations.

Le président Adam Crozier salue leur arrivée en soulignant leur expérience et perspectives internationales dans les télécoms.

Sunil Bharti Mittal déclare vouloir contribuer à la stratégie et aux services du groupe, tandis que Gopal Vittal met en avant des opportunités de croissance et de coopération entre Airtel et BT.

