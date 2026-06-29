BT et Verizon s'associent pour créer une coentreprise internationale de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte tirés du paragraphe 3)

BT BT.L et Verizon VZ.N ont annoncé lundi un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales (50/50), qui se concentrera sur les clients multinationaux et générera un chiffre d'affaires annuel combiné de 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Verizon s'est engagée à verser à BT une compensation de 625 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, et les deux entreprises disposeront de droits de vote égaux au sein de la nouvelle coentreprise, qui servira plus de 3 000 clients dans plus de 180 pays.

Cet accord marque une étape importante pour la directrice générale de BT, Allison Kirkby, qui s’est attachée à recentrer progressivement ce groupe britannique de télécommunications, vieux de 180 ans, sur son marché national, le Royaume-Uni, tout en se séparant de ses actifs internationaux.

Dan Schulman, directeur général de Verizon, qui mène lui-même un redressement au sein de l’opérateur mobile américain, a déclaré que cette coentreprise constituait «la réponse évidente» pour les clients internationaux qui ont besoin d’une connectivité sécurisée et flexible, fonctionnant au-delà des frontières et dans les environnements cloud.

BT et Verizon ont nommé Martijn Blanken au poste de directeur général désigné de la nouvelle société. M. Blanken rejoindra le groupe BT à compter du 1er septembre 2026 et travaillera avec les deux sociétés mères alors qu’elles se préparent à lancer la coentreprise.