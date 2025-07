BT: chiffre à 230 mds£ les gains d'un réseau mobile renforcé information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - BT Group annonce que la publication de son étude économique, réalisée avec Assembly Research, estime qu'un réseau mobile national hautement résilient et à grande capacité pourrait générer jusqu'à £230 milliards de bénéfices économiques pour le Royaume-Uni d'ici 2035, tout en apportant des avantages sociaux et environnementaux.



Le rapport met en avant que l'amélioration de la couverture 5G standalone (5GSA) permettrait à elle seule de créer plus de £88 milliards via l'adoption industrielle de nouvelles technologies comme l'IA.



BT souligne également des opportunités sectorielles notables : £12 milliards en productivité grâce à la couverture ferroviaire, £45 milliards via la connectivité routière et les véhicules autonomes, ainsi que £3 milliards injectés dans l'économie rurale. Dans les zones urbaines, l'essor des drones pourrait ajouter £26 milliards et les secteurs des médias et de la publicité £9,5 milliards.



Le rapport mentionne aussi un gain potentiel de £7,9 milliards par la réduction des temps d'arrêt via les solutions de secours mobiles, et £37 milliards grâce à la modernisation du réseau énergétique.





Valeurs associées BT GROUP 194,950 GBX LSE +0,15%