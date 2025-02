BT: cède des activités en Irlande pour 22 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:28









(CercleFinance.com) - BT annonce la vente de son activité de gros et d'entreprise en Irlande à Speed Fibre Group pour une valeur d'entreprise de 22 millions d'euros.



La transaction, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée en 2025.



L'accord inclut le réseau domestique de BT Communications Ireland Ltd. (BTCIL), plus de 400 clients et les équipes associées, mais exclut les clients multinationaux, certains services et l'activité de centre de données récemment cédée.



Un partenariat à long terme permettra à BT et Speed Fibre Group d'échanger des services de connectivité. Cette acquisition renforcera la position de Speed Fibre Group sur le marché irlandais des télécommunications.





