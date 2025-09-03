 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BT Brands bondit sur l'annonce de la fusion avec Aero Velocity
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de l'opérateur de restaurants BT Brands BTBD.O s'envolent de 125,7 % à 4 $ dans les premiers échanges

** BTBD annonce un accord de fusion avec le fournisseur de services de drones Aero Velocity

** BTBD déclare qu'Aero Velocity détiendra 89 % de la société fusionnée, qui se concentrera sur les technologies de pointe des drones pour sa clientèle gouvernementale et commerciale

** L'accord prévoit un investissement en actions dans la société combinée de 3 à 5 millions de dollars de la part des actionnaires d'Aero Velocity

** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre 2025 ou au premier trimestre 2026

** En incluant les gains de la séance, BTBD est en hausse de 170,1 % depuis le début de l'année

