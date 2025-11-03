BT a finalisé la vente de son activité de datacenters en Irlande
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 17:26
La transaction a été approuvée par la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs en août.
BT continue de maintenir une forte présence en Irlande avec plus de 300 personnes au service d'entreprises multinationales et de grandes organisations.
À Dublin, BT emploie également plus de 100 experts au sein de son unité d'approvisionnement mondial, BT Sourced.
Bas Burger, DG de BT International, a déclaré : ' Nous sommes ravis de conclure cette transaction réussie qui représente la prochaine étape de notre stratégie visant à devenir une entreprise plus agile et plus ciblée'.
Valeurs associées
|182,775 GBX
|LSE
|-1,60%
