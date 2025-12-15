 Aller au contenu principal
Brystol Myers augmente après que BofA a relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Brystol Myers Squibb BMY.N augmentent de 2,4 % à 53,64 $ après que BofA Global Research ait relevé la note de "neutre" à "achat"

** La société de courtage augmente son estimation de prix de 52 à 61 $, soit une hausse de 16,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Attribue la revalorisation aux perspectives du portefeuille de R&D de la société; indique que 2026 sera une année importante pour le Cobenfy, le médicament antipsychotique de BMY

** Nous estimons que Cobenfy, malgré un lancement lent la première année, peut atteindre un pic de 3 milliards de dollars US pour la seule schizophrénie" - BofA

** 10 des 30 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 2 à "vendre"; le PT médian est de 54 $ - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 5,3 % depuis le début de l'année

