Bryan, Garnier & Co initie la couverture du titre Claranova

Claranova annonce l’initiation de la couverture de son titre par Bryan, Garnier & Co, banque d'investissement paneuropéenne dédiée aux entreprises de croissance, avec la publication d’une étude intitulée « Claranova – Technological by nature ».



Le bureau d’étude initie le titre à l’achat avec un objectif de prix fixé à 12,00€, soit un potentiel d’appréciation estimé de 164% par rapport au cours de clôture du 15 décembre 2021 de 4,54€.



Cette nouvelle initiation a pour objectif de renforcer la visibilité du titre Claranova auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et d’élargir sa base d’investisseurs.



Bryan, Garnier & Co rejoint les analystes financiers qui suivent la valeur aux côtés d’ODDO BHF, Edison, Portzamparc et Invest Securities, avec un consensus de cours de 9,95€.



La note d'analyse de Bryan, Garnier & Co est disponible sur le site Internet du Groupe dans la rubrique « Analystes » (version anglaise uniquement)