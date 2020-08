Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles réexamine ses relations avec la Biélorussie Reuters • 11/08/2020 à 13:21









BRUXELLES, 11 août (Reuters) - La Commission européenne réexamine ses relations avec la Biélorussie à la suite de la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, qui a donné lieu à deux nuits de heurts entre police et manifestants à Minsk, a dit mardi un porte-parole. "L'ensemble des questions liées aux relations entre l'Union européenne et la Biélorussie est actuellement réexaminé en raison des événements malheureux en relation avec l'élection présidentielle de dimanche", a déclaré ce porte-parole lors d'une conférence de presse. Les Vingt-Sept préparent une déclaration à ce sujet, a-t-il ajouté, sans préciser quand elle pourrait être rendue publique. Il n'a pas non plus souhaité faire de commentaire concernant d'éventuelles sanctions européennes contre Minsk. L'Allemagne a appelé lundi les pays membres de l'UE à débattre de sanctions et la Pologne à prendre des mesures pour restreindre l'usage de la force par les autorités biélorusses. La Commission européenne juge inacceptables les violences qui se sont produites entre forces de l'ordre et manifestants ces derniers jours et réclame la libération des personnes interpellées pour des motifs politiques, a dit le porte-parole de Bruxelles. En février dernier, le Conseil européen a prorogé d'un an, jusqu'à la fin février 2021, un embargo sur les armes et les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne en Biélorussie. L'UE a également prolongé un gel des avoirs et une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE visant quatre personnes désignées dans le cadre des disparitions non élucidées de deux personnalités politiques de l'opposition, d'un homme d'affaires et d'un journaliste en 1999 et 2000. Les premières mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ont été instaurées en 2004, en réaction à ces disparitions. L'UE coopère parallèlement avec la Biélorussie dans plusieurs domaines, dans le cadre du "partenariat oriental" unissant Bruxelles à six pays d'Europe centrale et du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine). (John Chalmers, version française Jean-Stéphane Brosse)

