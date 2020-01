Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles prêt à ouvrir une enquête sur l'offre d'EssilorLuxottica sur Grandvision Reuters • 31/01/2020 à 11:17









BRUXELLES PRÊT À OUVRIR UNE ENQUÊTE SUR L'OFFRE D'ESSILORLUXOTTICA SUR GRANDVISION BRUXELLES (Reuters) - Les autorités européennes de la concurrence sont prêtes à ouvrir une enquête approfondie sur l'offre à 7,2 milliards d'euros lancée par EssilorLuxotica sur le groupe néerlandais d'optique Grandvision, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier. EssilorLuxottica, formé l'an dernier après la fusion du spécialiste français des verres optiques Essilor et du lunetier italien Luxottica, n'a pas apporté dans les temps les concessions demandées. L'ultimatum expirait jeudi. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès d'EssilorLuxottica. Le numéro un mondial des lunettes et verres optiques a lancé son offre sur le groupe néerlandais fin juillet dernier. (Foo Yun Chee; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -0.14% ESSILORLUXOTT Euronext Paris -1.35%