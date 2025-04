Bruxelles lance un Plan d'action européen en faveur de l'IA

(AOF) - La Commission européenne a présenté aujourd’hui un plan d'action baptisé « AI Continent » qui vise à transformer les industries traditionnelles européennes leur vivier de talents en moteurs d'innovation et d'accélération de l'IA. Le plan renforcera les capacités d'innovation de l'Union européenne en matière d'IA grâce à des politiques axées sur cinq piliers. Il s'agira d'abord de construire une grande infrastructure informatique et de données d'IA, puis d'améliorer l’accès à des données volumineuses et de haute qualité.

Le plan prévoit également de développer des algorithmes et de favoriser l'adoption de l'IA dans les secteurs stratégiques de l'UE, mais également de renforcer les compétences en IA et d'engager une simplification de la réglementation en la matière.

" Si nous reconnaissons l'ambition de l'UE de renforcer son infrastructure numérique et de réduire sa dépendance à l'égard des infrastructures ou des fournisseurs tiers, cela ne doit pas se faire au détriment des fournisseurs non européens de confiance ", déclare Thomas Boué, directeur général EMEA de la Business Software Alliance. " Un écosystème numérique diversifié, incluant des acteurs non européens, renforce la compétitivité de l'Europe, favorise l'innovation et, in fine, offre aux consommateurs et aux entreprises l'accès aux meilleures solutions cloud et IA. "