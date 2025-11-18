 Aller au contenu principal
Bruxelles enquête sur Amazon et Microsoft dans le cloud
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 13:02

Commission européenne annonce l'ouverture de trois enquêtes sur les services de cloud computing dans le cadre du Digital Markets Act (DMA). Deux portent sur Amazon Web Services et Microsoft Azure afin d'évaluer s'ils doivent être considérés comme des gatekeepers, c'est-à-dire des plateformes jouant un rôle d'intermédiaire incontournable entre entreprises et utilisateurs.
La troisième enquête doit déterminer si le DMA peut traiter efficacement certaines pratiques susceptibles de limiter la concurrence dans le cloud au sein de l'Union européenne.
Bruxelles rappelle que le cloud est une infrastructure essentielle pour les services numériques et le développement de l'intelligence artificielle, ce qui impose un environnement ouvert et équitable.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,8700 USD NASDAQ -0,78%
