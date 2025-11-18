Bruxelles enquête sur Amazon et Microsoft dans le cloud
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 13:02
La troisième enquête doit déterminer si le DMA peut traiter efficacement certaines pratiques susceptibles de limiter la concurrence dans le cloud au sein de l'Union européenne.
Bruxelles rappelle que le cloud est une infrastructure essentielle pour les services numériques et le développement de l'intelligence artificielle, ce qui impose un environnement ouvert et équitable.
Valeurs associées
|232,8700 USD
|NASDAQ
|-0,78%
