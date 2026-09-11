Bruxelles autorise Tikehau Capital à racheter Sanad

La Commission européenne a autorisé vendredi la prise de contrôle conjointe de Revima, une société française spécialisée dans les services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs, par le fonds d'investissement Tikehau Capital et Sanad, un groupe émirati de maintenance aéronautique (MRO).

L'exécutif européen indique avoir conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché concerné.

Bruxelles précise que la transaction a été examinée dans le cadre d'une procédure simplifiée.