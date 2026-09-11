 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruxelles autorise Tikehau Capital à racheter Sanad
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 14:18
Ajouter Boursorama à vos sources

La Commission européenne a autorisé vendredi la prise de contrôle conjointe de Revima, une société française spécialisée dans les services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs, par le fonds d'investissement Tikehau Capital et Sanad, un groupe émirati de maintenance aéronautique (MRO).

L'exécutif européen indique avoir conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché concerné.

Bruxelles précise que la transaction a été examinée dans le cadre d'une procédure simplifiée.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
16,9800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • elis (Crédit: L. Grassin / )
    Jefferies reste à l'achat sur Elis après une réunion avec la direction
    information fournie par Zonebourse 11.09.2026 14:47 

    Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 32 EUR après une réunion avec l'équipe de direction. Jefferies estime que les informations de la direction sont encourageantes pour le titre, notamment la perspective d'une amélioration du ... Lire la suite

  • Palo Alto (Crédit: / Adobe Stock)
    Wedbush relève l'objectif de cours de Palo Alto Networks
    information fournie par Reuters 11.09.2026 14:38 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 11 septembre - ** La société de courtage Wedbush relève l'objectif de cours de l'entreprise ... Lire la suite

  • La médiatisation de l'affaire Bétharram affecte directement la confiance des parents dans l'enseignement privé et l'attractivité du métier de professeur, estiment beaucoup d'enseignants du privé ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Le "prisme Bétharram" pèse sur l'école privée, estime le principal syndicat du secteur
    information fournie par AFP 11.09.2026 14:35 

    La médiatisation de l'affaire Bétharram affecte directement la confiance des parents dans l'enseignement privé et l'attractivité du métier de professeur, estiment la majorité des enseignants du privé selon un baromètre du principal syndicat du secteur publié vendredi. ... Lire la suite

  • Valneva rebondit en Bourse grâce à une avancée sur son vaccin contre Lyme, malgré des risques persistants qui incitent à la prudence. ( crédit photo : Getty Images )
    Gros plan sur Valneva : la biotech en hausse de 25% en un mois
    information fournie par Le Particulier 11.09.2026 14:34 

    Le fabricant de vaccins contre les maladies infectieuses Valneva signe un spectaculaire rebond en Bourse. Après avoir plongé de 39% en une seule séance en mars, le titre profite désormais d'une étape réglementaire majeure pour son candidat vaccin contre la maladie ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 207,25 +1,11%
Pétrole Brent
104,58 -4,31%
DBT
0,0778 +29,67%
BIOPHYTIS
0,053 -20,66%
2CRSI
28,82 -4,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank