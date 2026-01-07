 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brut d'Afrique de l'Ouest - Le marché reste calme, les opérateurs attendent les appels d'offres
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché du brut ouest-africain est resté calme mercredi, les opérateurs attendant les appels d'offres des compagnies pétrolières nationales.

* Les appels d'offres d'Indian Oil Corp et de Pertamina sont attendus dans la nuit, selon un négociant. * Sur le marché plus large, Shell SHEL.L a accepté d'acheter à Chevron CVX.N une participation de 35% dans deux blocs offshore non développés dans les eaux très profondes au large de l'Angola, a déclaré mardi la major européenne de l'énergie sans divulguer de détails financiers.

* La production de pétrole du champ offshore de Sangomar au Sénégal était d'environ 36,2 millions de barils en 2025, a rapporté le ministère de l'énergie mercredi, dépassant les prévisions de 34,5 millions de barils.

* Les importations globales de pétrole brut et de pétrole du Nigeria en décembre ont chuté de près de 13,1% par rapport à novembre, selon les données de Kpler, probablement en raison de la maintenance de la raffinerie Dangote.

Valeurs associées

CHEVRON
156,890 USD NYSE +0,20%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,17 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
56,29 USD Ice Europ -1,21%
SHELL
2 655,750 GBX LSE -3,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank