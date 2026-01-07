Brut d'Afrique de l'Ouest - Le marché reste calme, les opérateurs attendent les appels d'offres

Le marché du brut ouest-africain est resté calme mercredi, les opérateurs attendant les appels d'offres des compagnies pétrolières nationales.

* Les appels d'offres d'Indian Oil Corp et de Pertamina sont attendus dans la nuit, selon un négociant. * Sur le marché plus large, Shell SHEL.L a accepté d'acheter à Chevron CVX.N une participation de 35% dans deux blocs offshore non développés dans les eaux très profondes au large de l'Angola, a déclaré mardi la major européenne de l'énergie sans divulguer de détails financiers.

* La production de pétrole du champ offshore de Sangomar au Sénégal était d'environ 36,2 millions de barils en 2025, a rapporté le ministère de l'énergie mercredi, dépassant les prévisions de 34,5 millions de barils.

* Les importations globales de pétrole brut et de pétrole du Nigeria en décembre ont chuté de près de 13,1% par rapport à novembre, selon les données de Kpler, probablement en raison de la maintenance de la raffinerie Dangote.