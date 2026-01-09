Brut d'Afrique de l'Ouest - L'abondance de l'offre pèse sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les négociants, le marché du brut de l'Afrique de l'Ouest était amplement approvisionné vendredi, avec au moins 40 cargaisons cherchant des acheteurs.

* Environ 10 cargaisons angolaises, 2 cargaisons de Djeno congolais et environ 30 cargaisons nigérianes sont à la recherche d'acheteurs, selon un négociant. * Plus tôt dans la semaine, les négociants ont déclaré que des taux de fret légèrement plus élevés pourraient également peser sur les différentiels. * Il n'y a pas eu d'offres actualisées vendredi. * Sur le marché plus large, une enquête de Reuters a montré que le Nigeria a potentiellement produit 1,53 million de barils par jour en décembre, une légère augmentation par rapport aux 1,48 million de bpj estimés en novembre.