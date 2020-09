Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruno Le Maire recevra prochainement les dirigeants de Suez Reuters • 09/09/2020 à 17:24









BRUNO LE MAIRE RECEVRA PROCHAINEMENT LES DIRIGEANTS DE SUEZ PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a fait savoir mercredi qu'il recevrait prochainement les dirigeants de Suez, cible d'un projet d'acquisition de Veolia auquel il s'oppose. "Je recevrai les dirigeants de Suez prochainement pour qu'ils nous fassent valoir leur vision des choses", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances au Parlement. "Il faut que nos industriels évitent des conflits inutiles et dans la crise actuelle, nous devons rassembler nos forces, pas nous diviser", a ajouté Bruno Le Maire. (Leigh Thomas, Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.32% SUEZ Euronext Paris -0.10% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.71%