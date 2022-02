Bruno Fine quitte Apicil AM

(NEWSManagers.com) - Bruno Fine a quitté Apicil Asset Management en fin d’année dernière, a appris NewsManagers. Une information confirmée par un porte-parole de la filiale de gestion d’actifs du groupe mutualiste Apicil.

Bruno Fine avait rejoint Apicil AM en tant que directeur général délégué le 1er janvier 2020, lorsque la société de gestion qu’il avait fondée, Roche-Brune Asset Management, a été intégralement absorbée par la filiale d’Apicil. Cette absorption faisait suite à l’adossement de Roche-Brune à Apicil en mars 2019, après avoir quitté le giron de Primonial un an et demi plus tôt. D’après le site Internet d’Apicil AM, Bruno Fine était dernièrement directeur de l’innovation et gérant actions.

D’après son profil Linked-In, Bruno Fine est désormais directeur général de RP Patrimoine, une société basée à Marseille qu’il préside depuis sa création en 2007. Il entend « développer la marque O'BLIGEANCE dans les domaines des services, du négoce et du conseil ». Sa mission est « d'accompagner des talents dans l'art, dans l'artisanat ou dans les PME-ETI en vue de la valorisation et de la monétisation de leurs actifs immatériels (savoir-être, savoir-faire, extra-financier (ISR/ESG), marques, parts de marché, durabilité, économies d’énergie, traçabilité et transparence, …) », peut-on lire sur Linked-In.