Bruno Delpeut quitte Anséris pour MNK Partners

(NEWSManagers.com) - Le fondateur du groupement de CGP nouvelle génération laisse la place à ses associés pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.

Voilà un mouvement sur lequel on n' aurait pas parié. Deux ans après avoir créé le groupe Anséris, un concept de groupement de CGP inédit associant dans son capital des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), Bruno Delpeut rejoint MNK Partners en tant que directeur exécutif et associé de sa structure MNK Global Sales (1).

Si cette nomination interpelle, elle est en fait assez logique. " Lorsque nous avons monté Anséris en 2019, nous avions validé un accord avec un fonds d' investissement américain qui devait reprendre le capital du groupe 18 mois plus tard. La crise du Covid-19 est passée par là et, alors que tout était bouclé, le fonds a décidé de se retirer en juillet 2020 " , explique Bruno Delpeut. Cependant, devant le succès d' Anséris, le fondateur a décidé, de concert avec ses associés CGP, de poursuivre l' aventure autrement en restant, pour le moment, indépendant. " Nous ne voulions pas perdre la dynamique enclenchée et nous réfléchissons donc à la suite. L'objectif serait de ne pas en faire un groupement commercial mais plutôt associatif. Ce sont donc les associés CGP qui vont reprendre la direction du groupe. Je vais bien entendu accompagner la transition et continuer à suivre l' évolution d' Anséris " , détaille le nouvel associé de MNK Global Sales.

Figure bien connue du monde des CGP, depuis la création du groupement Infinitis, Bruno Delpeut aura justement comme objectif d' accélérer le développement de MNK Partners auprès de cette clientèle si particulière. La société de gestion immobilière va lui confier la charge de structurer et développer une équipe commerciale afin de " présenter les solutions innovantes de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs (CGP, family offices, sociétés de gestion, banques privées ...) et de renforcer sa présence auprès des professionnels de patrimoine " , précise un communiqué.

" J' ai été séduit par le discours de Mansour Khalifé [président de MNK Partners, NDLR], par sa vision du marché et l' aventure entrepreneuriale qu' il me proposait. Je suis surtout convaincu de la pertinence des solutions que sa société propose dans un monde immobilier dominé par les SCPI " , insiste Bruno Delpeut. MNK Partners a choisi de commercialiser ses solutions immobilières au travers de fonds professionnels spécialisés (FPS) et fonds d' investissement alternatifs (FIA), qui présentent notamment l' avantage " d' avoir des frais faibles en comparaison de ce qui se fait actuellement sur le marché " , assure le nouvel associé du projet.

Bruno Delpeut est diplômé d' une maîtrise en droit privé (spécialisé en droit civil et droit commercial), d' un mastère en Management et Gestion des Risques d' Entreprise et a réalisé un 3ème cycle en gestion des risques à l' Insurance Institute of America. Il démarre sa carrière en 2002 en tant que responsable régional chez Aviva. En 2008 il crée Infinitis, l' un des premiers groupements français de conseillers en gestion de patrimoine en France (250 cabinets pour plus de 4 milliards d' euros d' actifs conseillés) qu' il cède à l' UFF en 2016. En 2019, il fonde le groupe Anséris.

(1) la structure a le statut d' agent lié de MNK Partners.