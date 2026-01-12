 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brunello Cucinelli enregistre un CA annuel en hausse de 11,5%
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 18:57

Le groupe de luxe italien Brunello Cucinelli BCU.MI a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à taux directeur constants en 2025, conformément à ses dernières prévisions, stimulé par une croissance solide dans les Amériques et en Asie.

Brunello Cucinelli, première marque du secteur du luxe à publier ses ventes préliminaires pour 2025, a déclaré lundi que ses revenus avaient atteint 1,41 milliard d'euros l'année dernière.

La marque italienne, dont les pulls en cachemire peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, a par ailleurs réaffirmé que ses revenus augmenteraient de 10% en 2026.

Le groupe, qui se distingue dans un secteur du luxe touché par le ralentissement de la demande avec son orientation vers les consommateurs les plus aisés, a fait état d'une hausse de 11,9% de son chiffre d'affaires au cours du seul quatrième trimestre.

En décembre, Brunello Cucinelli avait relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 à un niveau compris entre 11% et 12% à taux directeur constants.

(Rédigé par Elisa Anzolin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BRUNELLO CUCINELLI
97,400 EUR MIL -2,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank