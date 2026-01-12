Brunello Cucinelli enregistre un CA annuel en hausse de 11,5%

Le groupe de luxe italien Brunello Cucinelli BCU.MI a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à taux directeur constants en 2025, conformément à ses dernières prévisions, stimulé par une croissance solide dans les Amériques et en Asie.

Brunello Cucinelli, première marque du secteur du luxe à publier ses ventes préliminaires pour 2025, a déclaré lundi que ses revenus avaient atteint 1,41 milliard d'euros l'année dernière.

La marque italienne, dont les pulls en cachemire peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, a par ailleurs réaffirmé que ses revenus augmenteraient de 10% en 2026.

Le groupe, qui se distingue dans un secteur du luxe touché par le ralentissement de la demande avec son orientation vers les consommateurs les plus aisés, a fait état d'une hausse de 11,9% de son chiffre d'affaires au cours du seul quatrième trimestre.

En décembre, Brunello Cucinelli avait relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 à un niveau compris entre 11% et 12% à taux directeur constants.

