Brunello Cucinelli-CA +12% au T3, dit opérer en Russie en conformité avec les réglementations de l'UE

Brunello Cucinelli

BCU.MI a réaffirmé mercredi opérer en Russie en totale conformité avec les réglementations de l'Union européenne (UE), le groupe de luxe italien ayant par ailleurs annoncé un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 12% à 336 millions d'euros.

Le titre Brunello Cucinelli est sous pression depuis qu'un vendeur à découvert a accusé la semaine dernière le groupe de tromper les investisseurs au sujet de ses activités en Russie. Cucinelli avait déjà démenti ces accusations.

Brunello Cucinelli a déclaré que la Russie représentait 1,4% de ses revenus à la fin du mois de septembre, contre 2,7% un an plus tôt. Selon un communiqué, son inventaire est "approprié et équilibré".

Le groupe, qui est le premier de du secteur européen du luxe à faire le point sur le troisième trimestre, a confirmé qu'il s'attendait à ce que son chiffre d'affaires augmente d'environ 10% en 2025 et 2026.

(Rédigé par Elisa Anzolin, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)