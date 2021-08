Brummer & Partners va allouer 500M$ à deux hedge funds londoniens

(NEWSManagers.com) - Le société suédoise Brummer & Partners a ajouté deux hedge funds market neutral à son portefeuille multi-stratégies Brummer Multi-Strategy. La société va investir environ 250 millions de dollars dans un fonds de Kersley Street Capital et une somme identique dans un fonds de Pantechnicon Advisors. Les deux sociétés sont basées à Londres.

Le premier fonds, Kersley Financial Fund, sera lancé le 1er septembre. Il prendra des positions longues et courtes sur le secteur financier, principalement en Europe. Kersley Street Capital a été créé par Martin Deurell et Gary Lee, deux anciens d' Abaco Financials Fund.

Pantechnicon Fund est un hedge fund centré sur le secteur mondial industriel. Il verra le jour en octobre. Pantechnicon Advisors a été créé par Daniel Johansson et Gustaf Lindskog et verra le jour en octobre.