Brummer & Partners liquide un fonds victime de la volatilité sur les taux

(NEWSManagers.com) - Brummer & Partners, l' une des plus anciennes sociétés de hedge funds de Suède, a annoncé la fermeture pure et simple du fonds Frost Asset Management, lancé il y a près de deux ans, en janvier 2020.

Le hedge fund qui était investi sur le marché obligataire scandinave a été durement touché par la récente volatilité sur les taux d'intérêt à court terme. Le fonds de 350 millions d' euros a perdu 17,6 % au cours du mois d' octobre, indique un communiqué diffusé en Suède.

Le gros des pertes s' est produit au cours des derniers jours, " malgré les efforts intensifs de réduction des risques déployés notamment au cours de la dernière semaine " , précise le communiqué.

" Les estimations actuelles pour le mois de novembre laissent présager de nouvelles pertes et il est probable qu'à la fin du mois de novembre, la valeur des parts du fonds aura chuté de plus de 20 % par rapport au début de l'année (à la mi-novembre, cette chute était d'environ 22 %), ce qui, selon le règlement du fonds, signifie que la prise de risque active du fonds et les positions existantes doivent être liquidées "

En conséquence, Frost Asset Management a décidé de liquider le fonds. Ce hedge fund était géré par Martin Larsén et Anders Augusén. Brummer & Partners y avait investi via son fonds de fonds Brummer Multi-Strategy.