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Brown-Forman recule après l'échec des négociations de fusion avec Pernod Ricard
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action de Brown-Forman BFb.N , le fabricant de Jack Daniel's, recule de 5,7% à 26,15 dollars

** La société et le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA ont mis fin aux négociations de fusion

** Les deux entreprises n'ont pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables

** Cette décision reflète une "combinaison de facteurs" liés à la structure de la dette et à des considérations économiques, a déclaré un porte-parole de Pernod à Reuters

** BFb, qui avait également reçu une proposition concurrente du groupe de spiritueux Sazerac, a déclaré qu'il allait désormais se concentrer sur ses propres "priorités stratégiques et opérationnelles"

** À la clôture d'hier, l'action BFb avait progressé d'environ 18% depuis l'annonce des négociations le 26 mars; l'action affiche une hausse de 6,4% depuis le début de l'année

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