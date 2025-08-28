Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre

28 août - ** Les actions de Brown-Forman BFb.N ont augmenté de 2 % à 31,07 $ dans les premiers échanges

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre est supérieur aux estimations grâce à la forte demande de boissons prêtes à boire, dont les ventes nettes ont augmenté de 6%

** Les ventes nettes organiques du premier trimestre ont augmenté de 1 % contre une baisse de 4 % l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 924 millions de dollars, contre 909,2 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le fabricant de whisky Jack Daniel's réaffirme également ses perspectives pour l'année fiscale 2026 malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 20 % depuis le début de l'année