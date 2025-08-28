 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 781,71
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, progresse après une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de Brown-Forman BFb.N ont augmenté de 2 % à 31,07 $ dans les premiers échanges

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre est supérieur aux estimations grâce à la forte demande de boissons prêtes à boire, dont les ventes nettes ont augmenté de 6%

** Les ventes nettes organiques du premier trimestre ont augmenté de 1 % contre une baisse de 4 % l'année précédente

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 924 millions de dollars, contre 909,2 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le fabricant de whisky Jack Daniel's réaffirme également ses perspectives pour l'année fiscale 2026 malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 20 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank