Brown & Brown chute en raison d'un ralentissement de la croissance organique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la compagnie d'assurance Brown & Brown BRO.N en baisse de près de 5,7 % à 75,12 $ avant le marché

** Les revenus organiques de la société ont chuté à 1,08 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,11 milliard de dollars l'année précédente

** J.P. Morgan indique que la croissance organique de la société sera probablement légèrement inférieure à celle des grandes sociétés de courtage comparables, et que si ses marges devraient rester plus élevées, l'écart devrait se réduire au fil du temps

** La société de courtage s'attend à ce que l'exposition concentrée de BRO aux marchés finaux et ses activités de niche rendent ses revenus et ses bénéfices plus volatils que ceux de ses pairs ** BRO annonce un bénéfice ajusté plus élevé au 4ème trimestre , aidé par des revenus de commissions et de frais plus élevés

** La note moyenne de 19 analystes est "hold"; le PT médian est de $90 - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 21,88% en 2025