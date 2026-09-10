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Brooks Automation dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 7)

Le fournisseur de solutions d'automatisation Brooks Automation a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché américain des introductions en bourse montre des signes de reprise en septembre, plusieurs entreprises ayant déposé une demande d'introduction en bourse.

Brooks fournit des solutions d’automatisation et de contrôle de la contamination pour les secteurs des semi-conducteurs et des sciences de la vie, avec des activités en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient.

Les semi-conducteurs sont essentiels à l’économie américaine, puisqu’ils sont au cœur de nombreux secteurs, des systèmes de défense aux smartphones en passant par les ordinateurs.

En 2021, Brooks Automation a cédé son activité d’automatisation dédiée aux semi-conducteurs à la société de capital-investissement Thomas H. Lee Partners pour un montant de 3 milliards de dollars en numéraire .

La société, dont le siège se trouve à Chelmsford, dans le Massachusetts, a indiqué que le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix de l’offre proposée n’avaient pas encore été déterminés.

Les documents confidentiels déposés auprès du régulateur boursier américain permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l’abri du regard du public.

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