Brookfield s'engage à racheter World Freight Company dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars conclue avec EQT et PAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les dernières déclarations de Brookfield, EQT et PAI Partners) par Kane Wu

Brookfield Asset Management

BAM.N a conclu un accord en vue d'acquérir World Freight Company (WFC) pour une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard de dollars auprès d'EQT EQTAB.ST et de PAI Partners, ont annoncé jeudi soir les trois sociétés d'investissement.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, ont déclaré les trois sociétés, sans divulguer de détails financiers.

WFC dessert plus de 300 compagnies aériennes sur 3 500 liaisons commerciales et plus de 16 000 transitaires dans plus de 80 pays et sur les principales routes commerciales internationales, ont déclaré les trois sociétés d'investissement dans des communiqués.

La Deutsche Bank est la banque conseil principale d'EQT, de PAI et de WFC, ont déclaré les deux sociétés d'investissement.

Cette vente intervient dans un contexte de volatilité mondiale des transports, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix du carburant et les tarifs du fret aérien, provoquant de graves perturbations du trafic aérien et des routes maritimes.

Créée en 2004 à Paris, WFC agit en tant qu'agent général de vente et de service pour les compagnies aériennes à l'échelle mondiale, ce qui signifie qu'elle détient les droits de vente exclusifs de la capacité de fret d'une compagnie aérienne à des conditions convenues sur un territoire ou une région spécifique, réduisant ainsi les coûts de la compagnie aérienne.

PAI et Baring Private Equity Asia (BPEA), qui a fusionné en 2022 avec EQT, dont le siège est en Suède, ont racheté le prestataire de services de fret en 2018 pour un montant non divulgué et détiennent chacun 50 % du capital.

L'opération s'élevait à plus de 600 millions d'euros, avait rapporté Reuters à l'époque. EQT et PAI ont sondé l'intérêt des acheteurs pour la société en 2021, dans l'espoir d'en tirer plus de 1,5 milliard d'euros (1,73 milliard de dollars), selon Reuters à l'époque.