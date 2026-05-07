Brookfield s'associe à Alshaya pour un projet immobilier à usage mixte à Dubaï

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Brookfield BN.N et Alshaya Group ont annoncé jeudi la création d'une coentreprise visant à développer un complexe à usage mixte de 480 000 pieds carrés (44 593 mètres carrés) à Dubaï, alors que la société d'investissement internationale et le géant de la distribution du Golfe réaffirmaient leur confiance dans les projets immobiliers de l'émirat.

Dubaï, plaque tournante du commerce et du tourisme dans le Golfe qui a connu ces dernières années un boom immobilier, figure parmi les cibles des attaques iraniennes depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a perturbé l'activité dans la région et bouleversé les marchés énergétiques mondiaux.

Voici quelques détails concernant cette annonce:

* Le projet, situé à Dubai Hills, une communauté de luxe développée par Emaar EMAARDEV.DU , comprendra des espaces de bureaux de catégorie A, des logements destinés à la location et des commerces de détail, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun, sans fournir de détails financiers.

* Brookfield Properties assurera la gestion du développement et de l'immobilier pour la coentreprise, tandis que le groupe Alshaya établira son nouveau bureau aux Émirats arabes unis sur le site et y inclura un espace commercial une fois le projet achevé.

* “ Compte tenu dela croissance dynamique de Dubaï,del'évolution démographique etdela demande croissante d'environnements de vie et de travail intégrés, ce projet tire parti de cette opportunité et y répond ”, a déclaré Jad Ellawn, associé gérant de Brookfield et directeur régional pour le Moyen-Orient.

* La société d'investissement canadienne Brookfield gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs.

* Dans la région, elle gère environ 16 milliards de dollars d’actifs dans les domaines du capital-investissement, de l’immobilier et des infrastructures. L’année dernière, elle a mis en place une coentreprise immobilière résidentielle d’un milliard de dollars au Moyen-Orient avec Lunate, gestionnaire d’investissements alternatifs basé à Abu Dhabi.

* Fondée en 1890 au Koweït, Alshaya est l’un des plus grands franchisés de la région, détenant les droits d’exploitation de marques occidentales populaires telles que Starbucks SBUX.O , The Cheesecake Factory CAKE.O et Shake Shack SHAK.N .