Brookfield prévoit la mise en service de 6,5 GW de capacité de centres de données dédiés à l'IA en Inde

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Brookfield Asset Management prévoit la mise en service en Inde d'environ 6,5 gigawatts de capacité de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle au cours des cinq prochaines années, a déclaré mardi un haut responsable de la société.

* Brookfield, un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs basé à New York, s’attend à une croissance de la demande en matière d’inférence IA en Inde, a déclaré Arpit Agrawal, associé gérant et responsable de l’Inde et du Moyen-Orient pour le groupe Infrastructure de Brookfield.

* L’inférence en IA consiste, pour des modèles d’IA entraînés, à générer des réponses, du contenu ou des prévisions. Cette estimation de 6,5 gigawatts concerne le marché indien des centres de données dans son ensemble, et non la capacité prévue par Brookfield elle-même.

* L’Inde dispose actuellement d’une capacité installée de centres de données d’environ 1,5 gigawatt, presque entièrement destinée à des usages autres que l’IA, a précisé M. Agrawal. Brookfield prévoit que la capacité non liée à l’IA atteindra environ 3 gigawatts, en plus de la nouvelle demande liée à l’IA, a-t-il ajouté.

* La coentreprise Digital Connexion de Brookfield dispose d’environ 160 mégawatts de capacité de centres de données en Inde, dont 60 mégawatts sont opérationnels et entièrement loués, a précisé M. Agrawal. Elle est en train de construire la capacité restante, a-t-il ajouté.

* Cette coentreprise est un partenariat entre Brookfield, Digital Realty (société cotée aux États-Unis) et Reliance Industries.

* Par ailleurs, les plateformes énergétiques de Brookfield en Inde prévoient d’ajouter environ 4 à 4,5 gigawatts de capacité renouvelable cette année, a déclaré Nawal Saini, associée gérante au sein du groupe Énergie de Brookfield.

* Brookfield gère plus de 32 milliards de dollars d’actifs dans le cadre de ses différentes stratégies en Inde. En mai 2025, la société a déclaré qu’elle visait à plus que tripler ce chiffre pour atteindre plus de 100 milliards de dollars d’ici cinq ans.