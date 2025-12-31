Brookfield lance une activité "cloud" dans le contexte de la frénésie de l'IA, selon The Information

Brookfield BN.TO lance sa propre activité de cloud pour louer des puces à l'intérieur des centres de données directement aux développeurs d'intelligence artificielle, a rapporté The Information mercredi, dans le but de contrôler de bout en bout la chaîne de valeur de l'IA.

L'activité "cloud" sera liée à un nouveau fonds de 10 milliards de dollars pour l'IA que la société est en train de créer et à une société "cloud" appelée Radiant que Brookfield gérera, a ajouté le rapport.

Radiant aura la priorité pour louer tout centre de données développé dans le cadre du fonds, a indiqué le rapport, citant une personne ayant une connaissance directe de la stratégie de l'entreprise. Le fonds développe des projets de centres de données en France, au Qatar et en Suède. En novembre, Brookfield a lancé un programme d'infrastructure d'intelligence artificielle de 100 milliards de dollars, ancré par le Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund, avec la moitié de l'objectif d'engagement de 10 milliards de dollars du fonds rempli par un groupe de partenaires institutionnels et industriels, y compris le géant de la technologie Nvidia NVDA.O et l'Autorité d'investissement du Koweït.

Brookfield n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Cette initiative souligne le malaise croissant des marchés face aux contraintes industrielles qui pèsent sur les dépenses d'investissement liées à l'IA, en plein essor, et qui ont suscité des critiques en raison de la pression qu'elles feraient peser sur les services d'utilité publique.

Combinée au portefeuille énergétique et immobilier de Brookfield, une activité "cloud" permettrait à l'entreprise de contrôler les intrants de la chaîne de valeur de l'IA d'une manière inaccessible aux fournisseurs "pure-player" de "cloud".

Les géants traditionnels du cloud tels qu'Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N , déjà confrontés à des pressions pour rentabiliser leurs investissements, pourraient également être poussés à optimiser la logistique énergétique et l'efficacité du capital.