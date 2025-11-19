Brookfield lance un programme d'infrastructure d'IA de 100 milliards de dollars avec Nvidia

Brookfield Asset Management BAM.N a lancé un programme d'infrastructure d'intelligence artificielle de 100 milliards de dollars en partenariat avec Nvidia NVDA.O et Kuwait Investment Authority, a déclaré mercredi la société canadienne, alors que la demande de calcul et d'énergie pour soutenir les applications d'IA s'accélère.

Le programme sera ancré par un nouveau fonds d'infrastructure d'intelligence artificielle Brookfield, qui est lancé mercredi avec un objectif de 10 milliards de dollars d'engagements en actions.

Le fonds a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la part d'investisseurs tels que Brookfield, le fabricant de puces Nvidia et KIA.

Brookfield a déclaré que le fonds acquerra jusqu'à 100 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure d'IA, notamment de l'énergie, des terrains, des centres de données et des capacités de calcul, avec le soutien de capitaux et de financements supplémentaires de la part de co-investisseurs.

Brookfield est l'un des plus grands investisseurs au monde dans la chaîne de valeur de l'IA, avec plus de 100 milliards d'euros (115,83 milliards de dollars) investis dans l'infrastructure numérique, l'énergie renouvelable et la fabrication de semi-conducteurs dans le monde entier.

L'essor de l'adoption de l'IA alimente la demande d'investissements massifs dans les infrastructures, notamment dans les centres de données, le calcul à haute performance et la production d'énergie, les entreprises s'efforçant d'assurer la capacité des charges de travail de l'IA.

Sikander Rashid, responsable de l'infrastructure de l'IA chez Brookfield, a déclaré que l'IA crée "l'une des plus grandes constructions d'infrastructure de l'histoire" et nécessitera 7 000 milliards de dollars de capitaux au cours de la prochaine décennie.

Les premiers investissements du fonds comprennent un accord-cadre de 5 milliards de dollars avec Bloom Energy BE.N pour installer jusqu'à 1 gigawatt de solutions d'alimentation derrière le compteur pour les centres de données et les usines d'IA.

Plus tôt cette année, Brookfield a annoncé son intention d'investir jusqu'à 95 milliards de couronnes suédoises (10,01 milliards de dollars) dans un centre de données d'IA en Suède et s'est engagé à investir 20 milliards d'euros dans des projets d'IA en France.

(1 $ = 0,8633 euros) (1 $ = 9,4868 couronnes suédoises)