Brookfield et The Nuclear Company vont former une coentreprise pour l'énergie nucléaire

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La société d'investissement Brookfield

BAM.N et The Nuclear Company ont annoncé lundi la création d'une coentreprise destinée à développer des projets nucléaires utilisant la technologie des réacteurs de la société américaine Westinghouse, alors que la demande en énergie à faible émission de carbone augmente à l'échelle mondiale.

La nouvelle société combinera les compétences de Brookfield en gestion d'actifs et en développement d'infrastructures énergétiques avec les « capacités de mise en œuvre de projets nucléaires » de The Nuclear Company, ont-elles déclaré. Cela inclut la gestion de projet, l'assistance en matière d'autorisations et la supervision de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de la mise en service des réacteurs Westinghouse AP1000 et AP300.

Ce partenariat intervient alors que les investisseurs et les gouvernements cherchent à relancer l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie stable et sans émissions, face à la demande croissante en électricité liée aux centres de données et à l'électrification.

Le gouvernement américain a annoncé l'année dernière la conclusion d'un partenariat avec les propriétaires canadiens de Westinghouse Electric visant à construire des réacteurs nucléaires pour un montant d'au moins 80 milliards de dollars.

Brookfield et The Nuclear Company ont déclaré qu'ils comptaient conclure des accords définitifs dans les mois à venir, sous réserve des autorisations réglementaires.

Dans le cadre de cet accord, Brookfield a désigné la nouvelle coentreprise comme chef de projet pour la reprise prévue de la construction des unités 2 et 3 de la centrale V.C. Summer, en partie achevées, en Caroline du Sud.