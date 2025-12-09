Brookfield et le Qatar lancent une coentreprise d'infrastructure d'IA d'une valeur de 20 milliards de dollars

Une coentreprise vise à faire du Qatar un centre d'IA de premier plan au Moyen-Orient

QIA crée une société nationale d'IA après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite

Brookfield et Qai, une société d'intelligence artificielle détenue par le fonds souverain du Qatar, ont formé une coentreprise de 20 milliards de dollars pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle au Qatar et sur certains marchés internationaux, ont déclaré les deux groupes mardi. La coentreprise vise à faire du Qatar un centre d'intelligence artificielle de premier plan au Moyen-Orient, ont-ils déclaré, et prévoit de créer un centre de calcul intégré élargissant l'accès régional aux capacités de calcul à haute performance.

Le fonds souverain de 500 milliards de dollars du pays du Golfe a déclaré lundi qu'il mettait en place sa propre société nationale d'IA, Qai, suivant ainsi les pas des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, qui investissent pour devenir des centres mondiaux d'IA en dehors des États-Unis et de la Chine.

L'IA est en train de remodeler la technologie mondiale et d'attirer des investissements massifs dans les logiciels et les infrastructures physiques, en particulier dans les centres de données nécessaires pour traiter l'information. Un rapport de McKinsey datant d'avril estime qu'un investissement de 5 200 milliards de dollars dans les centres de données sera nécessaire d'ici 2030 pour répondre à la seule demande mondiale en matière d'IA.

Brookfield investira dans la coentreprise avec Qai par l'intermédiaire de son fonds d'infrastructure d'intelligence artificielle récemment lancé, qui vise à investir jusqu'à 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.