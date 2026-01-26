Bronchiolite: l'UE étend l'autorisation du vaccin Arexvy de GSK à tous les adultes

Le laboratoire britannique GSK a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour étendre à tous les adultes l'utilisation de son vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le laboratoire britannique GSK a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour étendre à tous les adultes l'utilisation de son vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite, jusqu'ici autorisé pour les plus âgés.

Le vaccin Arexvy, contre le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite, est jusqu'à présent approuvé chez les adultes âgés de 60 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 50 à 59 ans présentant un risque accru de contracter une maladie liée au VRS.

"La mise à jour de l'indication permet désormais aux pays européens de mettre le vaccin à la disposition de tous les adultes âgés de 18 ans et plus", souligne GSK dans un communiqué.

Dans l'Union européenne, 158.000 adultes âgés de 18 ans et plus sont hospitalisés chaque année en raison d'infections au VRS, souligne le groupe pharmaceutique.

Chez les personnes en bonne santé, les symptômes d'une infection au VRS, qui affecte les poumons et les voies respiratoires, sont généralement bénins et disparaissent en une semaine.

Cependant, le VRS peut entraîner des maladies graves, voire le décès, chez les personnes vulnérables, notamment les prématurés et les nourrissons, les enfants atteints de maladies pulmonaires chroniques ou de cardiopathies congénitales, et les personnes âgées de plus de 65 ans.

Contagieux, le VRS touche chaque année environ 64 millions de personnes de tous âges dans le monde et cause 160.000 décès chaque année, selon l'institut de recherche américain sur les allergies et maladies infectieuses.