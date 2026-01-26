 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bronchiolite: l'UE étend l'autorisation du vaccin Arexvy de GSK à tous les adultes
information fournie par AFP 26/01/2026 à 12:30

Le laboratoire britannique GSK a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour étendre à tous les adultes l'utilisation de son vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le laboratoire britannique GSK a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour étendre à tous les adultes l'utilisation de son vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le laboratoire britannique GSK a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour étendre à tous les adultes l'utilisation de son vaccin contre le virus responsable de la bronchiolite, jusqu'ici autorisé pour les plus âgés.

Le vaccin Arexvy, contre le virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite, est jusqu'à présent approuvé chez les adultes âgés de 60 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 50 à 59 ans présentant un risque accru de contracter une maladie liée au VRS.

"La mise à jour de l'indication permet désormais aux pays européens de mettre le vaccin à la disposition de tous les adultes âgés de 18 ans et plus", souligne GSK dans un communiqué.

Dans l'Union européenne, 158.000 adultes âgés de 18 ans et plus sont hospitalisés chaque année en raison d'infections au VRS, souligne le groupe pharmaceutique.

Chez les personnes en bonne santé, les symptômes d'une infection au VRS, qui affecte les poumons et les voies respiratoires, sont généralement bénins et disparaissent en une semaine.

Cependant, le VRS peut entraîner des maladies graves, voire le décès, chez les personnes vulnérables, notamment les prématurés et les nourrissons, les enfants atteints de maladies pulmonaires chroniques ou de cardiopathies congénitales, et les personnes âgées de plus de 65 ans.

Contagieux, le VRS touche chaque année environ 64 millions de personnes de tous âges dans le monde et cause 160.000 décès chaque année, selon l'institut de recherche américain sur les allergies et maladies infectieuses.

Valeurs associées

GSK
1 806,750 GBX LSE +0,32%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La place du Louvre et la pyramide du Louvre, réalisée par l'architecte Ieoh Ming Pei, à Paris le 12 janvier 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Grève reconduite au Louvre : le musée de nouveau fermé lundi
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:54 

    Le musée du Louvre est resté fermé lundi pour la quatrième fois depuis le début, mi-décembre, de la mobilisation d’une partie de son personnel pour de meilleures conditions de travail, a indiqué l’établissement à l’AFP. Fragilisé par le casse du 19 octobre, le ... Lire la suite

  • nexity-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
    information fournie par Zonebourse 26.01.2026 12:54 

    Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024 Le titre semblait bien parti pour s'en aller ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Jonathan Anderson lors de la Fashion Week, à Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Haute couture: chez Dior, le baptême du feu de Jonathan Anderson
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:42 

    Quelques jours après la présentation d'une collection homme audacieuse, Jonathan Anderson lance lundi à Paris la semaine de la haute couture avec son premier défilé pour Dior, un exercice inédit sur lequel il est très attendu. Le show, organisé dans les jardins ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank