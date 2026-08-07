Broadstone Net Lease recule après une émission d'actions de 226 millions de dollars

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7 août - ** Les actions de Broadstone Net Lease BNL.N ont reculé de 2,4 % à 20,65 (XX,XX euros) dollars avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix de l'émission complémentaire dans la nuit ** La société d'investissement immobilier commercial a annoncé jeudi soir une émission de 11 millions d'actions au prix de 20,50 (XX,XX euros) dollars, ce qui correspond à une levée de fonds de 225,5 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,1 % par rapport au dernier cours de l'action

** La société a conclu des contrats de vente à terme expirant le 30 septembre 2027 avec les chefs de file Morgan Stanley et JP Morgan

** Une fois ces contrats exécutés, la société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer des investissements, rembourser sa ligne de crédit renouvelable, entre autres

** La société, basée à Victor, dans l’État de New York, compte environ 191,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ** La semaine dernière, BNL a relevé ses prévisions d’AFFO par action pour 2026 après avoir annoncé une croissance du chiffre d’affaires locatif à périmètre constant, tirée par des hausses de loyer contractuelles et des activités de location antérieures

** À la clôture de jeudi, BNL affichait une hausse de 22 % depuis le début de l’année

** Sur 10 analystes, 7 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 3 recommandent de "conserver"; le cours cible médian s’établit à 23 (XX,XX euros) dollars, selon les données de LSEG