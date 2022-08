BroadRiver AM va racheter les activités américaines et bermudiennes de Lombard International

(NEWSManagers.com) - Changement de braquet pour le groupe d’assurance-vie Lombard International, détenu par Blackstone. Il en effet annoncé la conclusion d’un accord pour la vente de ses activités américaines et bermudiennes à la société de gestion alternative BroadRiver Asset Management, en vue de se concentrer sur l'Europe. Les termes financiers de l’accord, dont la conclusion est prévue pour mi-2023, n’ont pas été dévoilés.

« BroadRiver prend en charge un excellent actif avec un potentiel futur important », assure Stuart Parkinson, le directeur général de Lombard International.

Le groupe est issu de la fusion en 2015 du luxembourgeois Lombard International Assurance (spécialisé en assurances vie et créé il y a 35 ans) et de l'américain Philadelphia Financial aux Etats-Unis. Cette fusion faisait suite au rachat des deux entités, à quelques mois d'intervalle, par le fonds d'investissement BlackStone.

Aux Etats-Unis, le groupe sert trois principaux segments de clientèle à travers sept filiales différentes et un peu plus de 120 salariés : les particuliers fortunés, les institutionnels et le marché des entreprises.

Lombard International indique qu’il va concentrer ses efforts sur la croissance de ses activités en Europe, incluant les « hubs » qui servent ses clients d'Asie et d'Amérique latine.

Lombard international se revendique comme « le plus grand fournisseur en Europe de solutions de planification patrimoniale et successorale basées sur l'assurance », en servant plus de 20 marchés. « Grâce à des investissements continus dans la numérisation et la connectivité avec nos partenaires, l'entreprise est bien placée pour saisir les opportunités de marché à venir » assure un communiqué. En dehors des Etats-Unis et des Bermudes, le groupe a des implantations au Luxembourg, Londres, Bruxelles, Paris, Milan, Rome, en Suisse et à Singapour. L’Europe représente à elle-seule environ 80% des 60 milliards d’euros d’encours sous administration du groupe.

Quant à BroadRiver AM, il s'agit d'un petit acteur américain de la gestion avec 1,4 milliard de dollars d'actifs. La société se dit spécialisée en solutions alternatives fixed income qui recherche des investissements non-corrélés entre eux. Elle a été fondée en 2009 à New York par des anciens de Goldman Sachs.