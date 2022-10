Broadpeak SA : Résultats du premier semestre 2022

Premier semestre 2022



 Un chiffre d’affaires en hausse de 39%

 Des résultats parfaitement en ligne avec le plan de marche



Confirmation des objectifs 2022 et au-delà



Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui ses comptes au titre du premier semestre 2022. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée des Commissaires aux Comptes.



Broadpeak a dégagé un chiffre d’affaires en forte augmentation de 39% à mi-exercice, une dynamique obtenue uniquement par croissance organique. L’appréciation du dollar a favorisé la hausse de l’activité, qui ressort à +32% à taux de change constants (TCC).

Au 30 juin, le chiffre d’affaires s’établit à 16,05 millions d’euros (M€). Pour rappel, Broadpeak réalise traditionnellement plus de 60% de son activité au second semestre, une saisonnalité liée au poids des dépenses clients – notamment opérateurs télécoms – en fin d’exercice.