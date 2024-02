Broadpeak s’associe avec Deutsche Telekom Global Carrier et Microsoft Azure pour améliorer l’expérience de streaming vidéo mobile

Broadpeak combine des capacités d’API réseau QoD au logiciel de streaming BkS450 et confirme la réussite des tests réalisés avec les API réseau de Deutsche Telekom et Microsoft Azure Programmable Connectivity



CESSON-SÉVIGNÉ, France — 26 février 2024 — Broadpeak®, l’un des plus grands fournisseurs de solutions de réseaux de diffusion de contenu (CDN) et de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs (prestataires de services) vidéo du monde entier, a annoncé aujourd’hui s’être associé à Microsoft Azure et Deutsche Telekom Global Carrier en vue d’améliorer les expériences de streaming vidéo sur les appareils mobiles. Le logiciel de streaming vidéo haute performance BkS450 de Broadpeak est enrichi de capacités d’API réseau de qualité de service à la demande (QoD) afin d’améliorer la stabilité du streaming vidéo pour les utilisateurs mobiles. La solution Azure Programmable Connectivity (APC) et les API réseau de Deutsche Telekom sont utilisées pour traiter et appliquer les demandes de QoD. Les trois sociétés ont testé avec succès la solution sur la plateforme Cloud Edge de Telekom à Berlin, en Allemagne.