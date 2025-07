Broadpeak : RMC-BFM optimise la monétisation du streaming et l’expérience utilisateur grâce à la solution Dynamic Ad Insertion de Broadpeak

CESSON-SEVIGNE, FRANCE – Le 7 JUILLET 2025 – Broadpeak, leader du streaming et de la monétisation à grande échelle, annonce que le grand groupe français de médias RMC BFM a retenu sa solution d’insertion de publicités côté serveur (SSAI), fournie via la plateforme SaaS broadpeak.io, pour enrichir les expériences publicitaires dynamiques sur ses chaînes de streaming TV et radio. Le groupe RMC BFM possède des chaînes de télévision phares comme BFM TV, chaîne d’information la plus populaire en France, avec 12,3 millions de téléspectateurs quotidiens, ainsi que des chaînes de radio parmi les plus écoutées, telles que RMC. Le déploiement de la solution contribue à renforcer la monétisation de l’ensemble des applications OTT détenues par RMC BFM et des plateformes de distribution partenaires, notamment RMC BFM Play, Molotov et d’autres environnements de télévision connectée (CTV).