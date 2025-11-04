Communiqué de presse BROADPEAK
Broadpeak publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.
▪ Les ventes sont en hausse de 10,8% au 3ème trimestre, à 9,6 M€
▪ Sur les neuf premiers mois, une croissance de 21,0% portée par toutes les activités et des contrats majeurs sur les offres phares
▪ Plus de 45% des ventes à 9 mois proviennent des revenus récurrents
▪ Confiance dans les objectifs financiers 2025 : vers un chiffre d’affaires en croissance et un EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice
▪ Confirmation des objectifs à horizon 2027
