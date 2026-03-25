Communiqué BROADPEAK



Broadpeak invite les investisseurs individuels à un Webinaire.

Rendez-vous le 16 avril 2026 à 18h.



À vos agendas !



Jacques Le Mancq, Président Directeur Général, et Fabienne Lecrivain, Directrice financière, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 16 avril 2026 à 18 heures.



À cette occasion, les dirigeants de Broadpeak reviendront sur les résultats 2025 et les perspectives pour l’exercice en cours. Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: broadpeak@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 16 avril à 18h.