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Broadpeak invite les investisseurs individuels à un Webinaire. Rendez-vous le 16 avril 2026 à 18h.
information fournie par Boursorama CP 25/03/2026 à 14:30

Communiqué BROADPEAK

Broadpeak invite les investisseurs individuels à un Webinaire.
Rendez-vous le 16 avril 2026 à 18h.

À vos agendas !

Jacques Le Mancq, Président Directeur Général, et Fabienne Lecrivain, Directrice financière, sont heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 16 avril 2026 à 18 heures.

À cette occasion, les dirigeants de Broadpeak reviendront sur les résultats 2025 et les perspectives pour l’exercice en cours. Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: broadpeak@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 16 avril à 18h.

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