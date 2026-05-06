Broadpeak confirme ses ambitions après un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 18:11
Le point d'orgue de cette publication réside dans l'activité Licences & Services, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de deux ( 127 %) pour atteindre 2,8 millions d'euros. Cette dynamique a été portée par les solutions logicielles phares du groupe telles que l'Advanced CDN et le Cloud PVR.
En parallèle, les revenus récurrents (Maintenance & SaaS) ont poursuivi leur ascension avec une hausse de 4,2 % à 5,0 millions d'euros. Le succès de la plateforme broadpeak.io confirme la pertinence du virage vers le modèle SaaS (Software as a Service).
Performance géographique : L'Amérique bondit, l'Asie temporise
Dans la zone Amériques, véritable moteur de croissance ce trimestre, les ventes se sont envolées de 43,4 % à 3,6 millions d'euros. En EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique, le premier marché du groupe est resté solide avec une progression de 4,3 % 4,0 millions d'euros. Enfin, dans la zone APAC (Asie-Pacifique), le chiffre d'affaires a reculé de 68%. Ce repli technique s'explique exclusivement par la base de comparaison défavorable du premier trimestre 2025, qui avait bénéficié d'un contrat majeur d'infrastructures physiques.
Cap maintenu sur 2027
Fort de l'accueil "très favorable" de ses nouvelles solutions d'antipiratage et de monétisation lors du dernier salon NAB à Las Vegas, Broadpeak a confirmé ses objectifs financiers pour 2027 : un chiffre d'affaires supérieur à 50 MEUR, une part de 50 % de revenus récurrents dans l'activité totale et une marge d'EBITDA de l'ordre de 15 %.
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