Broadcom voit son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasser les estimations grâce à la demande croissante de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadcom AVGO.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, soutenu par une forte demande pour ses puces d'IA personnalisées alors que les entreprises clientes investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.

La société a été l'un des plus grands bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle générative, avec des clients hyperscale, y compris Google GOOGL.O , adoptant ses accélérateurs personnalisés en raison de leur capacité à traiter rapidement de grandes quantités de données.

Ses puces se sont également imposées comme une alternative aux processeurs coûteux de Nvidia NVDA.O , les entreprises recherchant du matériel pouvant être adapté à des besoins spécifiques à mesure que l'IA devient de plus en plus avancée.

"Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre", a déclaré la directrice générale de Broadcom, Hock Tan. Son chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA a augmenté de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 3 août.

Broadcom a été agressif dans le déploiement de nouvelles puces pour défier la position dominante de Nvidia dans l'industrie des semi-conducteurs pour l'IA. Cette année, elle a lancé la puce de réseau Tomahawk Ultra et une puce de réseau Jericho de nouvelle génération pour accélérer le calcul de l'IA.

Ses actions ont augmenté de près de 1 % dans les échanges prolongés. Elles ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année, après avoir été multipliées par plus de trois au cours des deux dernières années.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de 15,95 milliards de dollars réalisé par la société au troisième trimestre a battu l'estimation de 15,83 milliards de dollars.