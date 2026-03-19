Broadcom visé par une plainte antitrust de l'UE et une demande de mesure provisoire

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(Ajout du commentaire de Broadcom aux paragraphes 8 et 9, mise à jour du paragraphe 1) par Foo Yun Chee

Le fabricant américain de puces Broadcom AVGO.O risque de faire l'objet d'une enquête antitrust de l'UE après que le groupe de pression Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) a demandé jeudi aux régulateurs de l'UE de l'empêcher temporairement de mettre fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe.

CISPE, qui compte près de 50 membres à travers l'Europe et compte Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O parmi ses membres associés, a poursuivi la Commission européenne l'année dernière pour avoir approuvé l'acquisition de VMware par Broadcom en 2023, affirmant que l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE n'avait pas examiné l'opération de manière appropriée.

Elle a porté son dernier grief contre Broadcom devant la Commission après que l'entreprise a réorganisé son écosystème de fournisseurs de services en nuage VMware à la fin de l'année dernière et a demandé une mesure provisoire.

"En janvier 2026, Broadcom a signalé qu'elle mettait fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe. Cette décision unilatérale a éliminé tous les partenaires, à l'exception d'une infime minorité de partenaires triés sur le volet, et a exclu la plupart des CSP européens de la vente de produits VMware", a déclaré la CISPE dans un communiqué.

"Les fournisseurs de services en nuage et leurs clients sont irrémédiablement lésés par les actions déloyales de Broadcom", a déclaré Francisco Mingorance, secrétaire général de la CISPE.

La Commission a confirmé la réception de la plainte.

"Nous sommes en train d'évaluer cette plainte conformément à nos procédures habituelles", a déclaré un porte-parole.

Broadcom a déclaré qu'il investissait considérablement dans les partenaires européens de VMware Cloud Service Provider pour les aider à proposer des alternatives aux hyperscalers, comme sont connus les grands fournisseurs de services de cloud tels qu'Amazon Web Services, Microsoft et Google Cloud.

"Broadcom n'est pas du tout d'accord avec les allégations de la CISPE, une organisation financée par les hyperscalers, qui déforment les réalités du marché", a déclaré un porte-parole.

La CISPE a déclaré qu'une mesure provisoire de l'UE devrait immédiatement suspendre la résiliation par Broadcom de son programme de partenariat VCSP, leur permettre d'être réadmis dans le programme et inclure des mesures de protection contre les représailles de Broadcom.