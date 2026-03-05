Broadcom s'envole alors qu'il prévoit plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Broadcom AVGO.O ont bondi d'environ 7% avant l'ouverture des marchés jeudi après que la société a annoncé anticiper des ventes de puces d'intelligence artificielle de plus de 100 milliards de dollars en 2027, alors qu'elle s'efforce de s'imposer sur un marché longtemps dominé par Nvidia.

Les grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet GOOGL.O, Microsoft MSFT.O, Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui stimulera la demande de puces, de serveurs, de stockage et d'équipements de réseau.

Broadcom prévoit de livrer à Anthropic en 2027 des unités de traitement tensoriel d'une capacité de 3 gigawatts pour les applications d'IA, et prévoit d'expédier la première puce d'IA d'OpenAI, d'une puissance supérieure à 1 GW, la même année.

Ces volumes rapprochent Broadcom de l'échelle des récents accords de Nvidia et AMD AMD.O sur les puces d'IA.

Les investisseurs se demandent toutefois si les dépenses considérables consacrées à l'IA généreront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées, ce qui a entraîné une forte baisse des actions technologiques les plus précieuses au monde.

L'action de Broadcom a baissé d'environ 8,3 % depuis le début de l'année, et celle de Nvidia d'environ 2 %.

"Les dépenses liées à l'IA resteront en suspens, mais Broadcom a présenté des arguments solides pour que ses revenus liés à l'IA dépassent ceux du marché", ont déclaré les analystes de Jefferies.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 20,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit des revenus de 10,7 milliards de dollars provenant des puces d'IA pour le trimestre.

L'entreprise a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année.