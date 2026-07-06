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Broadcom s'assure le statut de fournisseur clé d'Apple grâce à un contrat portant sur la fourniture de puces jusqu'en 2031
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 17:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Broadcom va fournir des puces sur mesure à Apple pendant cinq ans

* Selon les analystes, Apple représente environ 20 % de son chiffre d'affaires annuel

* Les deux entreprises ont annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars en 2023

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3) par Akash Sriram et Anhata Rooprai

Broadcom AVGO.O a annoncé lundi qu'elle allait prolonger son partenariat avec Apple AAPL.O jusqu'en 2031 afin de développer et de fournir des puces sur mesure, consolidant ainsi le rôle du fabricant de puces en tant que fournisseur essentiel du constructeur de l'iPhone.

Cet accord apaise les craintes des investisseurs quant à la possibilité qu’Apple remplace à court terme les composants de Broadcom par ses propres puces et montre que, malgré ses efforts pour concevoir ses propres modems et processeurs, Apple a besoin de Broadcom pour les puces sur mesure complexes.

Le fabricant de puces, dont l’action a bondi de plus de 3 %, fournit à Apple des composants clés tels que les puces radiofréquences utilisées dans les iPhone pour la connexion aux réseaux cellulaires, les puces de connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d’autres semi-conducteurs destinés aux réseaux. L’action Apple a progressé de plus de 1 %.

UN PLAN GAGNANT-GAGNANT

Selon les analystes, Apple représente environ 20 % du chiffre d’affaires annuel de Broadcom. « Pour Apple, s’assurer la collaboration de Broadcom jusqu’en 2031 garantit la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement dans un contexte de pénurie de puces, et évite à Apple de devoir internaliser la fabrication de composants clés de l’iPhone », a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

« Pour Broadcom, cela constitue une garantie, étant donné qu’Apple tente depuis des années de fabriquer ces puces en interne. »

En 2023, les deux entreprises avaient conclu un accord d’ , d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, prévoyant que Broadcom développe et fabrique des composants de radiofréquence 5G.

L’essor de l’inférence – le processus par lequel les modèles répondent aux requêtes des utilisateurs – a rendu les puces sur mesure indispensables, ce qui a entraîné une augmentation des commandes de processeurs avancés et intensifié la concurrence.

Apple s’appuie sur le taïwanais TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, pour ses processeurs maison, notamment les puces de la série M qui équipent ses ordinateurs Mac et celles de la série A présentes dans les iPhone.

TSMC est toutefois débordé par la demande croissante des fabricants de puces d’IA tels que Nvidia NVDA.O , ce qui, selon le directeur général d’Apple Tim Cook en avril, avait freiné les ventes d’iPhone.

Apple est également en pourparlers avec Intel

INTC.O pour fabriquer certaines puces aux États-Unis, bien que les analystes aient estimé qu’une production en série était peu probable avant fin 2027.

La société a été contrainte d’augmenter les prix de ses MacBook et iPad en juin, les coûts des puces mémoire ayant bondi de près de 98 % début 2026, sous l’effet de la demande des centres de données dédiés à l’IA.

Apple

Valeurs associées

APPLE
312,2400 USD NASDAQ +1,17%
BROADCOM
374,8700 USD NASDAQ +4,00%
INTEL
124,3900 USD NASDAQ +3,36%
NVIDIA
196,9800 USD NASDAQ +1,10%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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