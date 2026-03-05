 Aller au contenu principal
Broadcom progresse grâce aux prévisions de 100 milliards de dollars en matière d'IA, qui laissent présager des gains sur le marché dominé par Nvidia
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation des actions au paragraphe 2, ajout de la valeur de marché au paragraphe 10) par Joel Jose et Arsheeya Bajwa

Les actions de Broadcom AVGO.O ont augmenté de près de 3% jeudi après que la société ait prédit plus de 100 milliards de dollars pour les ventes de puces d'intelligence artificielle l'année prochaine, signalant des gains de parts rapides sur le marché dominé par Nvidia.

Les efforts déployés par les grandes entreprises technologiques pour obtenir la vaste puissance de calcul nécessaire à l'intelligence artificielle ont permis à Broadcom de s'imposer dans la course à l'infrastructure des centres de données en contribuant à la conception de processeurs personnalisés qui peuvent servir d'alternative aux puces coûteuses de Nvidia.

Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle cette année, stimulant ainsi la demande de puces, de serveurs, de stockage et d'équipements de réseau.

Broadcom, qui fournit des semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure, a une visibilité sur une demande d'IA d'environ 10 gigawatts en 2027 de la part de ses clients tels qu'Anthropic et Meta Platforms, ont déclaré les analystes de Melius Research.

Cette demande équivaut à la consommation électrique de plus de 8 millions de foyers américains.

Ces volumes rapprochent Broadcom de l'ampleur des récents accords sur les puces d'IA conclus par Nvidia et AMD AMD.O , alors que l'essor des processeurs personnalisés, connus sous le nom d'ASIC, menace de plus en plus la mainmise de Nvidia sur le marché de l'infrastructure avancée des centres de données.

DISSIPER LES CRAINTES LIÉES À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Broadcom et son rival, Nvidia, ont vu leurs actions baisser depuis le début de l'année en raison des inquiétudes des investisseurs qui se demandent si les dépenses considérables consacrées à l'IA génèreront des rendements suffisants pour justifier les valorisations élevées des entreprises technologiques.

"Alors que les investisseurs continuent de discuter de la durabilité de la croissance des dépenses d'IA, notre recherche sectorielle suggère que l'opportunité pour Broadcom s'élargit plutôt que de culminer", ont déclaré les analystes de Summit Insights dans une note de mercredi.

Le bond de jeudi pourrait ajouter plus de 42 milliards de dollars à la valeur de marché de Broadcom si les gains se maintiennent.

Le directeur général Hock Tan a également assuré aux investisseurs que l'entreprise était bien placée face aux pénuries généralisées de puces mémoire et à la capacité limitée du fabricant de processeurs d'intelligence artificielle TSMC

2330.TW .

L'entreprise a entièrement garanti sa capacité de production de plaquettes de pointe et de mémoire à large bande passante jusqu'en 2028, a-t-il déclaré mercredi.

Valeurs associées

ALPHABET-A
300,6500 USD NASDAQ -0,82%
AMAZON.COM
219,8500 USD NASDAQ +1,40%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
201,0200 USD NASDAQ -0,52%
BROADCOM
324,8950 USD NASDAQ +2,32%
META PLATFORMS
662,8300 USD NASDAQ -0,73%
MICROSOFT
408,1199 USD NASDAQ +0,72%
NVIDIA
181,6050 USD NASDAQ -0,78%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
