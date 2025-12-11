Broadcom prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Juby Babu

Broadcom AVGO.O a prévu jeudi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, pariant que la demande soutenue et robuste pour ses puces spécialisées dans l'intelligence artificielle alimenterait une nouvelle année de croissance et contribuerait à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à un ralentissement des dépenses.

Les actions de la société basée à Palo Alto, en Californie, ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a déclaré dans un communiqué que le chiffre d'affaires des semi-conducteurs d'intelligence artificielle de Broadcom - qui englobe à la fois les puces personnalisées qu'elle aide des entreprises telles que Google GOOGL.O à construire, ainsi que les puces de réseau utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle - devrait doubler pour atteindre 8,2 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice.

L'entreprise est devenue l'un des principaux bénéficiaires de la ruée de l'industrie technologique vers les capacités d'IA. Elle fournit des puces de réseau à grande vitesse, telles que les séries Tomahawk et Jericho, qui sont essentielles pour déplacer de grandes quantités de données dans les centres de données d'IA.

"Compte tenu de la position de Google, Broadcom devrait bénéficier d'un intérêt accru pour les puces spécialisées et économes en énergie, tandis que son portefeuille de réseaux en fait un fournisseur clé pour les centres de données massifs qui alimentent l'infrastructure de l'IA", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

Broadcom travaille avec des fournisseurs de cloud hyperscale tels que Google et Meta Platforms META.O pour concevoir et fabriquer des processeurs d'IA personnalisés, connus sous le nom d'ASIC, offrant une alternative clé aux GPU de Nvidia NVDA.O .

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 18,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 18,02 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 2 novembre, contre une estimation moyenne des analystes de 17,49 milliards de dollars.